شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى السيارات صديقة البيئة؟.. تعرف على التفاصيل وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

تنص المادة الثالة من القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات على أنه ينشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

وأوضح القانون أن السيارات صديقة البيئة هى المركبات الآلية التى لا ينتج عنها انبعاثات، أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التى تنتج آثار، أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من مركبات محرك الاحتراق الداخلى التقليدية المماثلة التى تعمل بالبنزين، أو الديزل، أو تلك التى تستخدم أنواع وقود بديلة عن مركبات محركات الاحتراق الداخلى التقليدية المماثلة التى تعمل بالبنزين، أو الديزل والتقنيات المتقدمة مثل المركبات الكهربائية.