شكرا لقرائتكم خبر عن لتوقيع اتفاق المعادن.. زيلينسكي يزور البيت الأبيض يوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سوف يزور البيت الأبيض يوم الجمعة لتوقيع اتفاق مهم بشأن المعادن.

جاء ذلك يوم الأربعاء في بداية أول اجتماع لمجلس الوزراء.

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وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء إن إطار الاتفاق الاقتصادي مع الولايات المتحدة جاهز، لكنه لا يقدم بعد ضمانات أمنية تعدها كييف ضرورية في حربها ضد الغزو الروسي.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي بكييف، إن الاتفاق الكامل قد يعتمد على المحادثات التي من المقرر أن تعقد في واشنطن يوم الجمعة.

وأضاف أن الإطار المتفق عليه هو خطوة تمهيدية نحو حزمة شاملة ستخضع لموافقة البرلمان الأوكراني عليها.

الدعم العسكر لأوكرانيا

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا بحاجة أولا إلى معرفة موقف الولايات المتحدة من الدعم العسكري المستمر، مشيرًا إلى أنه يتوقع إجراء محادثات واسعة مع الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته لواشنطن.



ضغوط أمريكية

وأضاف: قد يكون الاتفاق الاقتصادي جزءًا من ضمانات أمنية مستقبلية، ولكني أريد أن أفهم الرؤية الأوسع، ماذا ينتظر أوكرانيا؟

ومنذ عودته إلى منصبه الشهر الماضي، أخبر ترامب أوكرانيا بأنه يريد شيئًا في مقابل المساعدات الأمريكية التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات لمساعدة أوكرانيا في التصدي للقوات الروسية التي شنت غزوًا واسع النطاق في 24 فبراير 2022.

ومارس البيت الأبيض ضغوطًا كبيرة على كييف للسماح لأمريكا بالوصول إلى احتياطياتها الكبيرة من المعادن التي تستخدم في صناعات الفضاء والدفاع والطاقة النووية.