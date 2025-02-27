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الأمم المتحدة تعلق مساعداتها الغذائية في مخيم لاجئين بالسودان

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أ ف ب- روما 0 تبليغ

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  • الأمم المتحدة تعلق مساعداتها الغذائية في مخيم لاجئين بالسودان 2/2

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الدمام - شريف احمد - أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأربعاء، أنّه اضطرّ إلى تعليق عملياته في مخيّم زمزم للنازحين ومحيطه في شمال دارفور في السودان، بسبب تصاعد العنف.
وقالت الوكالة الأممية ومقرها روما في بيان، إنّ "القتال العنيف في مخيّم زمزم في منطقة شمال دارفور في السودان، أجبر برنامج الأغذية العالمي على التوقف مؤقتا عن توزيع الأطعمة المنقذة للحياة والمساعدات الغذائية في مخيم النازحين الذي يعاني من المجاعة".

وأضافت أنّه "على مدى الأسبوعين الماضيين لم يترك تصاعد العنف لشركاء برنامج الأغذية العالمي أي خيار سوى إجلاء الموظفين من أجل سلامتهم".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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