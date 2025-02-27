شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: نتنياهو لم يكسب أى شئ من المماطلة فى تسيلم الأسرى الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، أن المماطلة الإسرائيلية فى تسليم الأسرى الفلسطينيين لم يكسب منها نتنياهو أى شئ، وعيونه رايحة للداخل الإسرائيلى والائتلاف الحاكم، وليس على المنطقة ولا السلام.

وأضاف ضياء رشوان، خلال حلوله ضيفا بقناة إكسترا نيوز، أن فكرة عودة الحرب فى غزة تتصادم مع الجوهر الذي يقدم به الرئيس الأمريكى ترامب نفسه للدنيا، ونتنياهو يلعب فى مساحة يدوس فيها على الخصوم وفى نفس الوقت ميوصلش مع الحليف الأب الروحى وهو ترامب.

ولفت ضياء رشوان إلى أن نتنياهو يسعى لعدم وقف إطلاق النار المستدام فى غزة، والإدارة الأمريكية لا تفكر فى حل الدولتين، لأنه ليس هو الحل المستدام بالنسبة لهم، فقد يكون بالنسبة لهم هو تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينية.



