شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بحزب الوعي: الحزمة الاجتماعية الاستثنائية تعزز دعم الفئات الأكثر احتياجاً فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الكاتب الصحفي حازم الملاح عضو الهيئة العليا بحزب الوعي، ورئيس لجنة الصحافة والاتصال بحزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياج خلال شهر رمضان، معتبر أنها خطوة استثنائية تعكس التزام الدولة بحماية الفئات المستحقة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في توقيت بالغ الأهمية.

وقال الملاح لـ"الخليج 365": ما أعلنه السيد الرئيس يمثل نموذج للاستجابة السريعة لمتطلبات المواطنين، خاصة مع الأعباء الاقتصادية المتزايدة. هذه الإجراءات تعكس رؤية واضحة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وضمان استقرارهم خلال الفترة المقبلة.



وأضاف أن تخصيص مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة خلال رمضان، إلى جانب رفع قيمة المعاشات بنسبة 25% يعد خطوة جريئة تهدف إلى التخفيف من وطأة الأوضاع الاقتصادية على الأسر البسيطة.

كما أشار إلى أهمية الدعم الإضافي المقدم لحاملي بطاقات التموين، والذي يعكس حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية بطريقة عملية وملموسة.

وأكد الملاح أن هذه الإجراءات يجب أن يطلق عليها "جهود الحماية الاستثنائية"، حيث تأتي في وقت حساس لتوفير الدعم المباشر للأسر الأكثر احتياج، مما يعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على التدخل الفعال وقت الأزمات.



واختتم حديثه قائلاً: هذه الحزمة ليست مجرد قرارات اقتصادية، لكنها رسالة طمأنة للمجتمع بأن الدولة مستمرة في الوقوف إلى جانب مواطنيها خاصة في الفترات التي تحتاج إلى دعم إضافي.