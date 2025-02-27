شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام والوفد المرافق لهما، اليوم بمبنى ديوان عام المحافظة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين الهيئةالوطنيةللصحافةوجريدة الأهرام ومحافظةالإسكندرية.

استهل الفريق أحمد خالد اللقاء بالترحيب برئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مثمنًا سيادته الجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية للصحافة في إطار تنفيذ رؤية الدولة لبناء منظومة إعلامية قوية وفعالة تتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها نحو التنمية المستدامة.

وأكد الفريق أحمد خالد على دور الصحافة ومختلف الوسائل الإعلامية لتعزيز الوعي المجتمعي ونشر المعرفة لدى المواطنين من خلال تناولها لمختلف القضايا وعلى رأسها القضايا التي ترتبط بمصالح الوطن داخلياً وخارجياً وإتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى ودحض الشائعات. هذا بالإضافة إلى إبراز مجهودات الدولة في المشروعات القومية.



وأكد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن المرحلة التى تعيشها مصر حاليا هى مرحلة تستلزم التعاون والتشارك بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الصحفية من أجل رفع الوعى لدى المواطن بما يدور حوله وتقديم المعلومات الصحيحة له بما تقوم به الدولة من خدمات لتوفير حياة كريمة للمواطنين حتى لا يقع فريسة للمعلومات المضللة التى تبثها بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعى .



وأكد الشوربجى أن لقاءه مع الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية يأتى فى إطار توطيد العلاقات مع محافظات الجمهورية الهامة وعلى رأسها الاسكندرية وذلك من خلال التعاون المشترك فى عدة مشروعات بما يخدم الجانبين.

حضر اللقاء، الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، و أمل الجيار مدير مكتب جريدة الأهرام بالإسكندرية.

