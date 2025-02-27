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السعودية تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في ⁧‫سوريا

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  • السعودية تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في ⁧‫سوريا 1/3
  • السعودية تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في ⁧‫سوريا 2/3
  • السعودية تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في ⁧‫سوريا 3/3

المرحلة الثانية هي الاختبار الحقيقي لهدنة غزة

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icon-clock.png26 شعبان 1446 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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