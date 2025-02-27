المرحلة الثانية هي الاختبار الحقيقي لهدنة غزة تسير هدنة غزة الحالية في طريق مجهول، إذ تبدو المرحلة الثانية هي المحك الأساسي لاستمراريتها، وسط تزايد الشكوك حول نوايا إسرائيل... أبها: أبها: دوت الخليج 27 شعبان 1446 هـ 27 شعبان 1446 هـ ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة العسكرية السودانية شهد السودان واحدًا من أسوأ حوادث الطيران، خلال العقدين الماضيين، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية في مدينة أم درمان إلى 46... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 27 شعبان 1446 هـ 27 شعبان 1446 هـ روسيا وإندونيسيا تعقدان محادثات لتعزيز الدفاع والأمن اتخذت روسيا وإندونيسيا خطوات لتعزيز علاقاتهما الدفاعية من خلال اجتماع بين مسؤول أمني روسي رفيع المستوى ووزير الدفاع الإندونيسي في... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 26 شعبان 1446 هـ 26 شعبان 1446 هـ ماسك يجدد تهديده بطرد الموظفين الفيدراليين يواصل إيلون ماسك تصعيد موقفه تجاه الموظفين الفيدراليين، متوعدًا بإقالة أي موظف لا يستجيب لطلبه بتقديم قائمة تضم خمسة إنجازات... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 26 شعبان 1446 هـ 26 شعبان 1446 هـ تفاؤل حذر في فرنسا بعد لقاء ماكرون وترمب بشأن أوكرانيا أثار اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب تفاؤلا حذرا في الأوساط السياسية الفرنسية، حيث اعتبره... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 26 شعبان 1446 هـ 26 شعبان 1446 هـ مخيم زمزم يتعرض لوقف الخدمات الإنسانية بسبب تصاعد العنف في ظل تصاعد القتال العنيف في السودان، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود تعليق عملياتها في مخيم زمزم شمال دارفور، الذي يضم نحو 500 ألف نازح،... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 26 شعبان 1446 هـ 26 شعبان 1446 هـ مخاوف من استئناف القتال مع تعنت إسرائيل في تنفيذ الاتفاق تصاعدت المخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع استمرار رفض إسرائيل الالتزام ببنوده، وتأخيرها الإفراج عن نحو 600 أسير... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 26 شعبان 1446 هـ 26 شعبان 1446 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في ⁧‫سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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