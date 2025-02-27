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المرحلة الثانية هي الاختبار الحقيقي لهدنة غزة
تسير هدنة غزة الحالية في طريق مجهول، إذ تبدو المرحلة الثانية هي المحك الأساسي لاستمراريتها، وسط تزايد الشكوك حول نوايا إسرائيل...
ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة العسكرية السودانية
شهد السودان واحدًا من أسوأ حوادث الطيران، خلال العقدين الماضيين، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية في مدينة أم درمان إلى 46...
روسيا وإندونيسيا تعقدان محادثات لتعزيز الدفاع والأمن
اتخذت روسيا وإندونيسيا خطوات لتعزيز علاقاتهما الدفاعية من خلال اجتماع بين مسؤول أمني روسي رفيع المستوى ووزير الدفاع الإندونيسي في...
ماسك يجدد تهديده بطرد الموظفين الفيدراليين
يواصل إيلون ماسك تصعيد موقفه تجاه الموظفين الفيدراليين، متوعدًا بإقالة أي موظف لا يستجيب لطلبه بتقديم قائمة تضم خمسة إنجازات...
تفاؤل حذر في فرنسا بعد لقاء ماكرون وترمب بشأن أوكرانيا
أثار اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب تفاؤلا حذرا في الأوساط السياسية الفرنسية، حيث اعتبره...
مخيم زمزم يتعرض لوقف الخدمات الإنسانية بسبب تصاعد العنف
في ظل تصاعد القتال العنيف في السودان، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود تعليق عملياتها في مخيم زمزم شمال دارفور، الذي يضم نحو 500 ألف نازح،...
مخاوف من استئناف القتال مع تعنت إسرائيل في تنفيذ الاتفاق
تصاعدت المخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع استمرار رفض إسرائيل الالتزام ببنوده، وتأخيرها الإفراج عن نحو 600 أسير...
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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