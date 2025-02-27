الأردن: نقف إلى جانب الشعب السوري وندعمه في إعادة بناء بلده

ابوظبي - سيف اليزيد - عمّان (الاتحاد)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وقوف الأردن إلى جانب الشعب السوري ودعمه في إعادة بناء بلده عبر عملية يشارك فيها مختلف مكونات الشعب بما يضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال لقاء الملك عبدالله الثاني مع الرئيس السوري أحمد الشرع الذي وصل إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية أمس.

وأكد العاهل الأردني ضرورة التنسيق الوثيق بين البلدين في مواجهة مختلف التحديات المتعلقة بأمن الحدود والحد من تهريب الأسلحة والمخدرات، مشدداً على أهمية عودة سوريا إلى دورها الفاعل في محيطها العربي.

وشدد على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم، مديناً في الوقت نفسه الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.