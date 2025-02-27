«الأونروا»: الضفة الغربية تشهد امتداد الحرب في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (الاتحاد)

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فيليب لازاريني، أمس، إنّ الضفة الغربية المحتلة أصبحت «ساحة معركة» مع مقتل أكثر من 50 شخصاً منذ يناير وفي ظل عملية واسعة النطاق يشنّها الجيش الإسرائيلي.

وقال لازاريني في منشور على منصة «إكس»: «الضفة الغربية تشهد امتداداً مثيراً للقلق للحرب في غزة»، مشدداً على أن ذلك «يجب أن يتوقف». وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة في شمال الضفة الغربية قبل أكثر من شهر.

أضاف المفوض العام للمنظمة التي حظر الكنيست الإسرائيلي نشاطها أن «تدمير البنى التحتية العامة، تجريف الطرق، وتقييد الوصول باتت ممارسة شائعة».

وأكد أنه إضافة إلى الدمار الذي يلحق بمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، فإن أكثر من 5 آلاف طفل يدرسون في مدارس «الأونروا»، حُرموا من التعليم، بعضهم لأكثر من 10 أسابيع.