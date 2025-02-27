ماذا يحدث بعد رحيل البابا؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من روما: أمضى البابا فرنسيس ليلته الثالثة عشرة في مستشفى جيميلي في روما، وهي أطول فترة إقامة في المستشفى خلال بابويته المستمرة منذ نحو 12 عاما.

وقال الفاتيكان، الأربعاء، إن البابا فرنسيس البالغ من العمر 88 عاما "أمضى ليلة هادئة ويأخذ قسطا من الراحة" حيث يعاني من التهاب رئوي مزدوج.

قبل ذلك أفاد الفاتيكان بأن "الحال السريرية للحبر الأعظم تبقى حرجة لكنها مستقرة"، ولم يتعرض لأي نوبات من ضيق التنفس.

والالتهاب الرئوي المزدوج هو عدوى خطيرة يمكن أن تسبب التهابا وتليفا في الرئتين، وهو ما يجعل التنفس صعبا.

عانى البابا فرنسيس من نوبات اعتلال صحي على مدى العامين الماضيين. وهو معرض بشكل خاص لالتهابات الرئة لأنه أصيب بالتهاب الجنبة عندما كان شابا وجرى استئصال جزء من إحدى رئتيه.

يثير دخول البابا إلى المستشفى للمرة الرابعة منذ 2021، مخاوف جدية، بعدما عانى قائمة طويلة من المشكلات الصحية في السنوات السابقة تشمل عمليات في القولون والبطن وصعوبات في المشي.

كيف يتم انتخاب البابا؟

يصبح منصب البابا شاغرا إما بسبب وفاته أو استقالته (كما حدث مع البابا بنديكتوس السادس عشر في 2013)، بعد ذلك يجتمع مجمع الكرادلة للإعداد لعملية الانتخاب من خلال عملية تُعرف باسم المجمع المغلق "الكونكلاف".

و"الكونكلاف" هي تجمع خاص للكرادلة (أعضاء مجمع الكرادلة) الذين يُعتبرون الناخبين الرئيسيين في الكنيسة وتتبع إجراءات وتقاليد صارمة داخل الكنيسة الكاثوليكية.

يجري استدعاء الكرادلة من جميع أنحاء العالم إلى روما ويُسمح فقط لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 80 عاما التصويت، وفقًا للقوانين الكنسية الحالية.

عادةً ما يكون عدد الكرادلة حوالي 120 كاردينالا، على الرغم من أن العدد قد يختلف من سنة لأخرى، وتكون أمامهم مهلة تتراوح بين 15 و20 يوما بعد شغور المنصب من أجل انتخاب البابا الجديد، وفقاً لتقرير "الحرة".

يجتمع الكرادلة في كنيسة "سيستين" داخل الفاتيكان، ويتم عزلهم عن العالم الخارجي (لا اتصالات، لا هواتف، لا إنترنت) لضمان السرية والتركيز.

سرية التصويت

يكون التصويت سريا ويجري على عدة جولات حتى يحصل أحد المرشحين على ثلثي الأصوات على الأقل (إذا كان عدد الناخبين 120، يحتاج الفائز إلى 80 صوتا).

يجري تدوين الأسماء على أوراق الاقتراع ووضعها في وعاء خاص، ثم يتم فرز الأصوات.

بعد كل جولة تصويت، تُحرق أوراق الاقتراع في مدفأة خاصة. وإذا لم يتم اختيار بابا، يُضاف مادة كيميائية لتخرج دخانا أسود يُرى من الخارج، مما يعني عدم النجاح.

أما إذا تم الانتخاب، فيخرج دخان أبيض، ويُعلن للعالم أن البابا الجديد قد اختير.

في حال لم يتم التوصل إلى نتيجة خلال عدة جولات من التصويت، يتم اتخاذ تدابير مثل تقليل النصاب المطلوب إلى النصف زائد واحد أو دعوة الكرادلة إلى الصلاة والتأمل للوصول إلى توافق.

بعد حصول مرشح على الأغلبية المطلوبة، يُسأل إذا كان يقبل المنصب. إذا وافق، يختار اسما بابويا جديدا (مثل فرانسيس أو يوحنا بولص)، ثم يظهر للجمهور من شرفة كاتدرائية القديس بطرس ليبارك الحاضرين.