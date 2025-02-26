شكرا لقرائتكم خبر عن "منصة fbc".. وعضمة الثراء السريع الحل الأمثل لـ"النصب الإلكتروني".. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "منصة fbc.. وعضمة الثراء السريع الحل الأمثل لـلنصب الإلكتروني"، استعرض خلاله إشكالية ضياع "تحويشة العمر" بسبب طمع الضحايا، والمشرع لم يضع تعريفًا لـ"النصب"، و6 أكاذيب لاصطياد الضحايا، فلا حديث يعلو في مصر هذه الأيام على "منصة fbc"، وضحاياه الذين تم النصب عليهم بالملايين، فقد هزت "قضية النصب الإلكتروني" لإحدى المنصات الشارع المصري خلال الأيام الماضية.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على المتورطين وكشفت تفاصيل مثيرة، من خلال بلاغات من 101 مواطن بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتي بلغ إجمالها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباحاً مالية مزعومة.

كما أعلنت الوزارة أن عمليات الفحص والتحري أسفرت عن قيام تشكيل عصابي يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية متواجدين بالبلاد، ومرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج متخصصة في مجال النصب والاحتيال الإلكترونين والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC"، وأن هولاء قاموا بالاتفاق مع 11 شخصا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية، وكذلك توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.



في التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الخطورة تهدد "تحويشة العمر" بعد أن يقضى الإنسان سنوات عمره في جمع الأموال لتأمين مستقبل أسرته وأبناءه، فقد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي – بمختلف أنواعها – مادة خصبة لظاهرة عمليات النصب فقد تنوعت تلك الجرائم ما بين ممارسة النصب على المواطنين والابتزاز، وإنشاء صفحات لبيع الوهم.

وكذا عمليات نصب عبر ادعاءات قاموا ببثها على صفحاتهم أو صفحات تم إنشاءها، لخداع ضحاياهم فى العالم الافتراضي، وصفحات بالجملة انتشرت خلال الفترة الماضية على "فيس بوك" يتم إنشاؤها بالمجان بديلاً عن المواقع الإلكترونية التى تزيد تكلفتها على 15 ألف جنيه، وبذلك أصبح الفيس بوك الاختيار الأول بل الوحيد فهو الأقل تكلفة والأقل تحققاً من الشخصيات الاعتبارية – المعروفة - التى تدير الصفحة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

"منصة fbc".. وعضمة "الثراء السريع" الحل الأمثل لـ"النصب الإلكتروني"..ضياع "تحويشة العمر" بسبب طمع الضحايا..والمشرع لم يضع تعريفًا لـ"النصب".. 6 أكاذيب لاصطياد الضحايا.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة





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