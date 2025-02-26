البرلمان العربي يعقد جلسة طارئة بشأن فلسطين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عُقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الجلسة الطارئة للبرلمان العربي تحت شعار “إعمار غزة واجب، وتهجير أهلها جريمة” لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، وذلك برئاسة معالي رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي.

ومثل المملكة في الجلسة أعضاء مجلس الشورى أعضاء البرلمان العربي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية سعد العتيبي، وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان الدكتور طارق الشمري، وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب حنان السماري، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عبدالله بن عيفان.

وجاءت الجلسة الطارئة للبرلمان لتقديم رسالة إلى مكونات المجتمع الدولي بضرورة توحيد الجهود الدولية ودعم الجهود العربية لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدف إلى تصفية قضية فلسطين، والعمل على إيجاد حل عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما جاءت للتأكيد على الرفض العربي القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني ومخططات الضم، وضرورة التمسك بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تدعم حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والعيش بكرامة على أرضهم.

عقب ذلك، عقد البرلمان العربي أعمال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، وناقشت عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها.

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