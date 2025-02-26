شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأوكراني يعلن شن هجوم مضاد ناجح في دونيتسك والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة رغم اتفاق المعادن.. ترامب: لا ضمانات أمنية من أمريكا لأوكرانيا ترامب لأوكرانيا: انسوا فكرة الانضمام لـ "الناتو"

تقدم أوكراني

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات الأوكرانية الأربعاء، أنها نفذت هجوما مضادا ناجحا في منطقة دونيتسك (شرق)، وسيطرت على قرية كوتلين القريبة من طريق رئيسي ومن مدينة بوكروفسك التي تعد مركزا لوجستيا.وأفادت الوحدة الأوكرانية المشاركة في العملية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن "السيطرة على هذا الموقع كان ليسمح للمحتلين بالوصول إلى طريق بوكروفسك-دنيبرو السريع".وسيطرت القوات الروسية على قرية كوتلين منذ نهاية يناير، بحسب موقع "ديبستايت" المتخصص المقرب من الجيش الأوكراني.وأعلن الموقع أن هذه المنطقة الواقعة بالقرب من حفر تعدين هامة، قد تم تحريرها، ولم تعلن روسيا في السابق السيطرة عليها.وسيشكل هذا الهجوم المضاد الناجح في حال تأكيد حصوله خبرا جيدا نادرا بالنسبة لأوكرانيا التي يتراجع جيشها على الجبهة الشرقية والشمالية الشرقية منذ عدة أشهر، في مواجهة قوات روسية أكثر عددا وأفضل تسليحا.وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، أن الوضع "تحسن" في محيط مدينة بوكروفسك المنجمية، مركز القتال في منطقة دونيتسك الشرقية.لكن الجيش الروسي صار على بعد بضعة كيلومترات فقط من الطريق السريع "إم04" M04 الذي يربط بوكروفسك بدنيبرو، ومن الحدود الإدارية لمنطقة دنيبروبيتروفسك المركزية حيث سيشكل دخوله سابقة منذ بدء هجومه الواسع النطاق في أوكرانيا في فبراير 2022.