شكرا لقرائتكم خبر عن رغم اتفاق المعادن.. ترامب: لا ضمانات أمنية من أمريكا لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

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ضمانات أمنية

الدمام - شريف احمد - اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، أنّ التعهّد بضمانات أمنية لكييف يعود إلى أوروبا، رافضا تقديم وعود أميركية بهذا الشأن كجزء من اتفاق يتيح للولايات المتحدة استغلال الموارد المعدنية الأوكرانية.وقال ترامب خلال الاجتماع الأول لحكومته "لن أقدّم ضمانات أمنية أبعد من ذلك بكثير، سنطلب من أوروبا أن تفعل ذلك لأنها جارتهم، لكننا سنحرص على أن تسير الأمور على ما يرام".وأكد ترامب أنه سيستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن الجمعة، لتوقيع اتفاق يتيح للولايات المتحدة استغلال الموارد المعدنية لكييف.فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن إطار الاتفاق الاقتصادي مع الولايات المتحدة جاهز، ولكن الضمانات الأمنية التي تراها كييف مهمة لم يتم حسمها بعد، كما أن التوصل لاتفاق كامل يمكن أن يتوقف على المباحثات في واشنطن الجمعة المقبلة.وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي إن الاتفاق الإطاري يعد خطوة أولى نحو اتفاق شامل سوف يعرض على البرلمان الأوكراني للتصديق عليه.وأضاف أن أوكرانيا في حاجة لمعرفة موقف الولايات المتحدة من دعمها العسكري المستمر، وأوضح أنه يتوقع إجراء محادثة حقيقية موسعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة لواشنطن.