شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المؤتمر: حزم الحماية الاجتماعية الجديدة تخفف الأعباء المعيشية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، بالقرارات والتوجيهات التي صدرت خلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، والتي أكدت على ضرورة مواصلة بذل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، واستعراض الحزم الاجتماعية الجديدة.

وأكد أن هذه التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والتي تشمل زيادة الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا، كما تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريحات له اليوم، أن حزم الحماية الاجتماعية الجديدة، التي استعرضها السيد الرئيس، ستساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، كما تعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المباشرة على الداخل المصري.

وأشار القبطان محمود جبر، إلى أن حزم الحماية الاجتماعية الجديدة تؤكد سعي الدولة ومؤسساتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين من مختلف الفئات، وفي كافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهودها المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.