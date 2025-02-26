شكرا لقرائتكم خبر عن أحد مشايخ قبيلة المزينة: الرئيس السيسي أعطانا أهداف للتنمية ونفذ شبكة طرق ضخمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الشيخ حسن سالم أحد مشايخ قبيلة المزينة، أن ذكرى استرداد طابا عيد يتوارثونه جيل بعد جيل إلى ما لا نهاية وهذا التاريخ يظل محفورا في ذاكرة الكبير والصغير، قائلا: "هو يوم تاريخي في حياتنا كأبناء سيناء".

وأضاف حسن سالم، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الاعلام كان بعيدا عنهم ولكن مع الرئيس السيسي تم تسليط الضوء على سيناء، مضيفا: "أخذنا حقوقنا على ساحات الاعلام وأبناء القبائل واستعادة تاريخنا العريق وأتيح لنا الفرصة نعرف الناس على تاريخ بطولات اهل سيناء".

وتابع: "الرئيس السيسي في عهده أعطانا أهداف للتنمية ونفذ شبكة طرق ضخمة وكنا نطمح في تنفيذ طريق واحد فقط الان يوجد الكثير من الطرق وفي تكنولوجيا وإعمار كبير، والانترنت وصل لكل وديان جنوب سيناء والقيادة السياسية حكيمة أعطتنا تنمية على ارض الواقع".

فيما قال الشيخ سليمان أبو حميدة من مشايخ قبيلة الأحيوات بسيناء، إن أهالينا كانوا يتحاكون أيام الاحتلال الاسرائيلي والحروب وما حدث من مؤتمر الحسنة وخداع الاحتلال الاسرائيلي وإصرارهم مشايخ القبائل على أنها مصرية رغم ضغوطات اسرائيل وقتها، مؤكدا أن سيناء ستظل مصرية وحصل معاقبة للكثير من المشايخ فيما بعد.

وعبر عن دعمهم لأهل غزة ورفض التهجير، قائلا: "تهجير الفلسطينيين مرفوض لا تهجير وكل الشعب بيقول مفيش تهجير وسيناء غالية وجاءت بدماء أبناءها والقوات المسلحة وعمرنا ما نفرط في شبر منها".