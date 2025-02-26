شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي: الحزمة الاجتماعية تعكس اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطن والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن القرارات التي اتخذها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، والتي تضمنت حزمًا جديدة للحماية الاجتماعية وزيادة في المرتبات والأجور والمعاشات، خطوة مهمة تعكس التزام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وأشار "الجندي " إلى أن توجيهات السيد الرئيس بإعداد حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية تعكس اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر والعالم، لافتا إلى أن هذه الحزم تستهدف عادةً محدودي الدخل والفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع تكاليف المعيشة، ما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالاستعدادات لشهر رمضان المبارك، أثنى "الجندي" على الجهود الحكومية المبذولة لضمان توافر المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، مؤكدا أن نجاح الدولة في توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين وبمخزون يكفي لشهور، خاصة مع بداية شهر رمضان، لم يشعر المواطنين بأي نقص للسلع في الأسواق، وهو أمر يحسب للحكومة.

كما نوه "الجندي" إلى أهمية الاستمرار في تنظيم الأسواق ودعم المبادرات التي تهدف إلى بيع السلع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني سيكون له دور كبير في تحقيق هذه الأهداف، مؤكدا أن هذه الجهود المشتركة ستعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ودعا المهندس حازم الجندي جميع الجهات المعنية إلى تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بروح من التعاون والتنسيق، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من حزم الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والأجور والمعاشات، مؤكدا أن هذه الخطوات تمثل رسالة طمأنة للمواطنين وتعكس التزام الدولة بتحسين مستوى معيشتهم وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.