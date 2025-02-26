شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عيد عياد يحذر من خطر المنصات المشبوهة ويؤكد ضرورة الوعى المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المنصات الإلكترونية المشبوهة، مشيرًا إلى التأثير السلبي الذي قد تتركه على الأفراد والمجتمع، و ذلك في أعقاب الكشف عن منصة FBC .

وشدد حماد في تصريح خاص، على أهمية توخي الحذر من الانسياق وراء هذه المنصات التي قد تستغل المواطنين بطرق غير مشروعة، داعيًا إلى ضرورة التوعية بخطورتها، خاصة في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاعتماد على المنصات الرقمية.

وأشاد النائب بجهود الدولة في مواجهة هذه الظواهر السلبية، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية تبذل جهودًا كبيرة لحماية المواطنين والتصدي لهذه التهديدات الرقمية، في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما أشار حماد إلى الجهود التشريعية الجارية في مجلس النواب لمكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث تم مؤخرًا إقرار تشريعات تمنح الجهات المختصة صلاحيات أوسع لمراقبة وضبط الأنشطة المشبوهة على الإنترنت، بما في ذلك الحسابات المزيفة والممارسات الاحتيالية.

ودعا النائب المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي أنشطة مريبة، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن المجتمع مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين.