وكيل تضامن النواب: الدولة تولى اهتماما برعاية الأيتام وتطوير المؤسسات الإيوائية

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ترأس النائب أحمد فتحي وكيل لجنة

الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، لمناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه مؤسسة البنين ببنها بمحافظة القليوبية حيث أثرت على كفاءة الرعاية المقدمة.

التضامن

وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي وسكرتير عام محافظ القليوبية.

وأوضح فتحي، أن وزارة التضامن الإجتماعي أكدت على اهتمام الدولة برعاية الأيتام وتطوير المؤسسات الإيوائية، وذلك يعكس التزامها بتعزيز دور الأسر البديلة والمضيفة لضمان بيئة آمنة للأطفال، لافتا إلي أن توصيات اللجنة تأتي بضرورة حل المشكلات خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات المقدمة.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أنه خلال الفترة الماضية قام بالعديد من الزيارات التفقدية المفاجئة لعددا من دور الأيتام، وذلك لمراقبة الخدمات المقدمة ببعض دور الأيتام وذوي القدرات الخاصة الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعى، للوقوف على آخر المستجدات وساعياً للوصول لأعلى مستوى من الخدمة التى تقدم للمواطنين.

وأضاف النائب أحمد فتحي، أنه خلال تلك الزيارات استمع إلي النزلاء والأطفال لمعرفة مدي رضاهم عن مستوى المعيشة، والاستماع إلي الشكاوى والمقترحات، مشددا على الاهتمام بمستوى المعيشة ودرجات النظافة بالإضافة إلى حسن التعامل.