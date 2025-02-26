شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العليا لحزب السادات تناقش القضايا السياسية وتعزيز التواصل مع المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الهيئة العليا لحزب السادات الديمقراطى برئاسة النائب عفت السادات اجتماعًا بمقر الحزب الرئاسى بحضور ممثلين عن الشباب وأعضاء الحزب، لمناقشة القضايا السياسية الراهنة والمشهد السياسى فى مصر والتحديات على المستويين الداخلى والخارجي.

ناقش الحضور سبل تفعيل دور الحزب فى الاشتباك مع الشارع المصرى، وتعزيز التواصل مع المواطنين لدعم قضاياهم اليومية، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأكد الدكتور عفت السادات رئيس الحزب، على دعمه الكامل للشباب، مشيرًا إلى أنهم "عماد المستقبل وقادة التغيير، وأن الشباب هم المحرك الأساسى لأى تقدم، وأن حزب السادات الديمقراطى يؤمن بقدراتهم ويدعمهم بكل قوة ليكونوا شركاء فاعلين فى صنع القرار وقيادة الوطن نحو مستقبل أفضل"، موضحا أن اجتماعات الحزب تأتى فى إطار استراتيجية حزب السادات الديمقراطى لتعزيز دوره كفاعل رئيسى فى المشهد السياسى المصرى، وبناء جسور الثقة مع المواطنين من خلال طرح رؤى وحلول مبتكرة لتحديات الوطن.

وأضاف السادات، "حزب السادات الديمقراطى يضع دعم المواطن المصرى على رأس أولوياته، وسيستمر فى العمل على تقديم حلول عملية للتحديات التى تواجهه، خاصة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن الحزب يعمل على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين فى مختلف المحافظات، للاستماع إلى مطالبهم وهمومهم والعمل على تلبيتها.

وفيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أوضح الدكتور عفت السادات أن الحزب "يعمل على كافة المستويات ليكون جاهزًا للمشاركة الفاعلة فى الانتخابات، مع التركيز على تمثيل تطلعات المواطنين وتحقيق برنامج انتخابى يعكس احتياجات الشارع المصري".