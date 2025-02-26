شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للانتخابات تستكمل جولاتها الميدانية لمدارس الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

أوفد القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، صباح اليوم الاربعاء، وفداً لزيارة 11 مدرسة فى محافظة بني سويف والتي شملت حضور طلبة وطالبات المدارس.

وتضمنت المدارس التى تم زيارتها:

⁃ هشام كمال طعمة ث بنين

⁃ السلام ع بنات

⁃ مينا عزت ع بنين

⁃ انور السادات ع بنين

⁃ الصفا ع بنات

⁃ الثانوية بنات الجديدة

⁃ الشروق الرسمية لغات ع . ث

⁃ التل للتعليم الأساسي

⁃ محمد مبروك ع

⁃ المستقبل الرسمية لغات

⁃ النهضة الرسمية لغات

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن من بين مهام العمل الأصيلة لها، التوعية والتثقيف بأسس العمل الديمقراطي والانتخابات، وأكدت أنها تحرص على التفاعل مع جميع الفئات والشرائح المجتمعية، لا سيما طلاب المدارس، باعتبار أن المدرسة هي المكان الذي يتشكل فيه وعي أبناء الوطن.

كما أوضحت الهيئة لطلاب وطالبات المدارس التي قامت بزيارتها، آليات العمل بها ومدي استقلاليتها عن سائر مؤسسات الدولة، وتوضيح الضمانات الدستورية والقانونية التي تحيط بكافة اوجه عملها تحقيقا للنزاهة والشفافية في جميع أعمالها وإجراءاتها، وصولا إلى إعلان نتيجة الانتخابات على النحو الذي تأتي معه معبرة عن الإرادة الحرة والحقيقية للناخبين.

وحرصت الهيئة خلال زيارتها الميدانية على تلقي أسئلة المدرسين وطلاب وطالبات المدارس والإجابة عليها والتفاعل معها خلال المناقشات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، والتأكيد على أن الاقتراع هو حق وواجب وطني وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية ويساهم في استقرار الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وشهدت الزيارة قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء عملية محاكاة للانتخابات بمشاركة طلاب وطالبات المدارس، عبر إقامة لجان اقتراع تتضمن بطاقات للتصويت وصناديق انتخابية ودفاتر الإجراءات المنظمة لها، وإشراك الطلاب والطالبات في عملية التنظيم والإدلاء بالصوت الانتخابي، وبيان دور القضاة المشرفين على الانتخابات.



المستشار شريف صديق وطلاب المدرسة



الهيئة الوطنية داخل مدرسة فى بنى سويف



جانب من الفاعلية



طالب يجرى محاكاة للتصويت



طلاب مدرسة بنى سويف



محاكاة الانتخابات فى المدارس