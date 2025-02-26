شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وحدة حقوق الإنسان بالمركز المصرى للفكر: تغطية أحداث غزة فى الإعلام العالمى انتقائية والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس وحدة الإعلام وحقوق الإنسان بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتجية عزت إبراهيم، إن سياسات كثير من الدول تقوم على الانتقائية حسب مصالحها، وهو ما بدا في التغطية الإعلامية حول أزمة غزة.

واضاف خلال مؤتمر غزة ومستقبل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، أن الأحداث الدموية في إسرائيل تصنف كإرهاب ولكن الانتهاكات في فلسطين هي دفاع عن النفس ما يكشف حالة من الازدواجية غير المقبولة.

وكان رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد العرابي، قد قال خلال كلمته بالمؤتمر، إن التنمية تبقى جزء رئيسيا لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن القضية الفلسطينية تمر بأخطر مرحلة في تاريخها.

وأضاف العرابي، أن القضية الفلسطينية يعاد تركيبها بمفاهيم لا تتوافق مع القانون الدولي والأعراف العالمية، موضحا أن دعوات التهجير تعد محاولة صريحة لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يفسر الموقف الحاسم الذي تبنته الدولة المصرية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شدد على ضرورة رفض التهجير.

وأوضح العرابي أن القوى الكبرى لابد أن تدرك أن الحرب أكثر تكلفة من السلام، موضحا أن مؤتمر غزة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط يمثل جهدا بحثيا في إطار دعم إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، وهو ما يحظى بدعم إقليمي ودولي.