شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: على الحكومة والبرلمان إصدار تشريع يغلظ عقوبات النصب الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن عملية النصب الإلكترونى الأخيرة التى قامت بها منصة FBC للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لن تكون الأخيرة، طالما الطمع والربح السريع بدون جهد موجود له أنصار.

ولفت إلى أن عمليات النصب الالكترونى الأخيرة يعتمد على إغواء المواطن الطماع وإقناعه باستثمار مبلغ صغير وبذل جهد بسيط، مثل عمل إشارة أعجبني على إعلانات أو منتجات مقابل تحويل مبالغ كبيرة له لكسب ثقته وإغرائه بإيداع مبالغ أكبر؛ أملا في الحصول على مكاسب أعلى، ومع انتشار الفكرة بين الكثيرين وايداعهم أموال كبيرة يتم غلق التطبيق الالكترونى فجأة والاستيلاء على أموال المودعين التي جرى تحويلها.

وتابع الشهابي في تصريح لـ"الخليج 365"، أن أحدث وسائل النصب الإلكترونية كانت هى منصة "إف بي سي" التي وعدت مستخدميها بأرباح خيالية واتبعت أسلوبا مخادعا، حيث منحت المودعين أرباحا في البداية، ما زاد من ثقتهم ودفعهم لضخ أموال إضافية، قبل أن يكتشفوا في النهاية أنهم وقعوا ضحية لعملية نصب و احتيال كبرى مشيرا إلى ان هؤلاء النصابون استخدموا المنصة الإلكترونية لاستقبال الأموال، وهو ما جعل عمليات النصب أكثر سهولة، ويسر وللاسف الشديد فإن الطمع فى الربح الوفير بدون تعب جعل الطماعون يبيعون ما يملكون من أجل الاستثمار في المنصة، ليجدوا أنفسهم في النهاية صفر اليدين بعد اختفاء المنصة وإدارتها بشكل مفاجئ.

يقول رئيس حزب الجيل، الغريب المدهش والمثير أن مسؤولي الشركة في مصر أقاموا احتفالية وعشاء عمل لضحاياهم في منطقة كورنيش إمبابة قبل أيام من إغلاقهم التطبيق وان أحد القائمين على التطبيق تحدث أمام الحضور مؤكدا لهم أن الشركة عالمية لها مقر كبير خارج مصر، وأنها مرخصة منذ عام 2000 ومتعاونة مع العديد من الحكومات حول العالم، وطالب الحضور بزيادة عدد الأفراد فى المنصة وجلب المزيد من الأهل والأقارب والأصدقاء مع وعود بزيادة الأرباح .

وأشاد رئيس حزب الجيل بنجاح وزارة الداخلية في القبض على افراد عصابة النصب الإلكتروني عبر منصة إف بي سي FBC بعد تلقيها بلاغات من 101 من الضحايا بالاحتيال عليهم من المنصة والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباحا مالية مزعومة، وتبين لأجهزة الشرطة أن تلك العصابة يتزعمها ثلاثة يحملون جنسيات أجنبية وانهم مرتبطون بشبكة إجرامية بالخارج متخصصة في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين .لافتا إلى انتشار العديد من الشركات الرقمية التى تعمل بشكل غير قانونى فى مجال الفضاء الالكترونى دون حصولها على تراخيص من الدولة تسمح لهم بذلك .

ودعا الشهابي الحكومة والبرلمان إلى إصدار تشريع يغلظ العقوبات على المتهمين الذين يديرون مثل هذه الأنشطة غير القانونية التى تتحايل وتنصب على المواطنين.