شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوعي يلتقي رئيس تيار الحكمة الوطني العراقى والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور باسل عادل بزيارة إلى السفارة العراقية بالقاهرة، حيث التقى السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية البارزة، في إطار تعزيز العلاقات العربية وبحث سبل التعاون المشترك.

وشملت اللقاءات كلًا من السفير نبيل فهمي وزير خارجية مصر الأسبق والسيد السفير حسام زكي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية والسيد محمد بن يوسف سفير دولة تونس والسيد محمد سفيان سفير الجمهورية الجزائرية والسيد السفير عبدالعزيز المطيري مندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، و كذلك الدكتورة نيفين مسعد، السيد محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدوله، السيدة سماء سليمان عضو مجلس النواب، المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق، الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى وعضو الهيئة الاستشارية العليا لمفتي الجمهورية، والمهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد.

دار النقاش خلال اللقاء حول أهمية تفعيل دور الأحزاب العربية في المرحلة الراهنة، وضرورة تعزيز التنسيق بينها لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة. كما تناولت المباحثات سبل دعم العمل العربي المشترك وأهمية تبني مواقف موحدة تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور باسل عادل خلال اللقاء على أن الأحزاب العربية تمثل ركيزة أساسية في صياغة مستقبل المنطقة، وأن تفعيل دورها أصبح ضرورة ملحة لمواجهة الأزمات والتحديات الراهنة عبر التعاون البناء والحوار المستمر.

ومن الجدير بالذكر أن السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي كان قد التقي صباح اليوم برئيس الجمهورية المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي.