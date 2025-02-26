شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو القطامى يحذر من المنصات الإلكترونية الوهمية: تستقطب راغبى الثراء السريع والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن استيلاء منصة FBC الإلكترونية على أموال المواطنين، بزعم استثمارها في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني والتى قُدرت بشكل مبدئي يبلغ حوالى 2 مليون جنيه، يتطلب وقفة حاسمة وجادة من وزارتى المالية والاتصالات والإعلام لمنع تكرار هذا الأمر مرة أخرى فى المجتمع



وأكد النائب عمرو القطامى، أن المواطن شريك أساسى فى وجود مثل هذه المنصات أو الشركات الوهمية التى تقوم بخداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدافع توظيفها، وهناك من يحلم بالثراء السريع ويبحث عن أي وسيلة ولكن البعض تناسى الواقع المماثلة ومن ثم يقع فريسة سهلة لهؤلاء، مشددا على ضرورة التحقق من الترخيص، وأن المنصة تملك ترخيصًا من الهيئات التنظيمية، والبحث عن معلومات حول المنصة وخدماتها وسياساتها، وفى نفس الوقت لابد من تجنب المنصات التي توعد بالربح السريع أو العائدات المرتفعة.

وأشار النائب، إلى أن الفترة الأخيرة ومع التوسع فى استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والسوشيال ميديا، انتشرت العديد من الشركات الرقمية التي تعمل بشكل غير قانوني في مجال الفضاء الإلكتروني، دون حصولها على تراخيص وصعوبة التواصل مع القائمين عليها وقيامها بالنصب على المواطنين، مطالبا ضرورة الكشف عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمنع تكرار هذه الوقائع، وفى نفس الوقت ضرورة إلقاء مزيد من الضوء على هذا الأمر فى مختلف وسائل الإعلام، وأن يكون المواطن حريص على نفسه، وأن يستثمر أمواله فى نشاط مضمون، ولا يوجد اكثر من المشروعات الصغيرة بمختلف قطاعاتها المضمونة.