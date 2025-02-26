الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقطع فيديو غريبًا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي على منصة Truth Social الخاصة به يعرض ما يبدو أنه رؤية لغزة بموجب خطته المقترحة.

ويظهر المقطع، الذي شاركه الرئيس البالغ من العمر 78 عامًا دون تعليق، المنطقة التي مزقتها الحرب قبل ظهور تعليق: "غزة 2025 ... ماذا بعد؟"

ثم يستمر في إظهار المنطقة وقد تحولت إلى جنة شرق أوسطية بشواطئ غريبة وناطحات سحاب على طراز دبي ويخوت فاخرة وحفلات الناس.

ويتضمن برج "ترامب غزة" وتمثالًا ذهبيًا عملاقًا للرئيس الأميركي - مع نسخ مصغرة معروضة للبيع في متجر هدايا تذكارية. كما يظهر طفلا يمشي في الشارع وهو يحمل بالونًا ذهبيًا ضخمًا لرأس الرئيس.

رقص شرقي

ويظهر الفيديو أيضًا الزعيم العالمي وهو يرقص مع راقصة شرقية شبه عارية في أحد الحانات - ويستحم في الشمس ويحتسي الكوكتيلات بجوار مسبح منتجع فندقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ويظهر إيلون ماسك في اللقطات عدة مرات - جالسًا على الشاطئ يأكل الحمص مع الخبز المسطح بينما تؤدي راقصات البطن الملتحيات على الرمال.

كما يظهر رئيس شركة إكس وتيسلا وسبيس إكس الملياردير - الذي يرأس أيضًا وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE) التي كُلفت بخفض الإنفاق الحكومي - وهو يرمي أوراق الدولار في الهواء للناس.

كلمات الأغنية

كما يتم تشغيل أغنية مكتوبة للفيديو في الخلفية.

وتقول الكلمات: "دونالد قادم لتحريركم، وإحضار الضوء للجميع لرؤيته، لا مزيد من الأنفاق، لا مزيد من الخوف: ترامب غزة هنا أخيرًا.

"ترامب غزة مستقبل مشرق ذهبي، حياة جديدة تمامًا.

"احتفل وارقص، الصفقة تمت، ترامب غزة رقم واحد."

وتقول قناة (سكاي نيوز) البريطانية إن الفيديو تم مشاركته لأول مرة عبر الإنترنت في أوائل فبراير من قبل حسابات ليس له صلة واضحة بالبيت الأبيض.

وأعلن السيد ترامب عن خطته - عندما تنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس - في وقت سابق من هذا العام.

إن الخطة تتضمن إعادة توطين مليوني غزّي في الدول العربية المجاورة وتطوير المنطقة لتصبح "ريفييرا الشرق الأوسط".

وصف ترامب غزة بأنها "موقع هدم" حيث "تهدم كل المباني تقريبا".

عرض الفكرة

وفي عرضه لفكرته حول ما قد يحدث بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، اقترح ترامب: "ستتولى الولايات المتحدة قطاع غزة وسنقوم نحن أيضا بإنجاز المهمة هناك".

وقال ترامب إن أميركا ستكون "مسؤولة عن تفكيك كل القنابل غير المنفجرة الخطيرة والأسلحة الأخرى في الموقع"، قبل أن "تتخلص من المباني المدمرة"، و"تسويتها بالأرض".

وأضاف: "إن كل من تحدثت إليه يحب فكرة امتلاك الولايات المتحدة لتلك القطعة من الأرض، وتطويرها وخلق الآلاف من فرص العمل".

خارج الصندوق

وصف البيت الأبيض الاقتراح بأنه "خارج الصندوق" و"رؤيوي" - لكنه أدانه باعتباره "تطهيرا عرقيا" فعالا للفلسطينيين من غزة.

ووصفت حماس المقترحات بأنها "سخيفة وعبثية" في بيان من أحد مسؤوليها. ورفضت مصر والأردن والمملكة العربية السعودية، التي تدعم القضية الفلسطينية كدول عربية، خطة السيد ترامب.

وكانت هناك ردود فعل متباينة على الفيديو، وكتب أحد الأشخاص: "لا أعتقد أن هذا مضحك أو رائع. آسف. هل أفتقد شيئًا ما؟ آمل أن تكون نكتة مزحة سيئة .."

"أكره هذا. أنا أحب رئيسنا، لكن هذا أمر فظيع"، قال آخر.

سيدي الرئيس تواضع

وكتب أحد مستخدمي Truth Social: "السيد الرئيس، بينما أقدر ما تفعله، لا يتعلق بك. المجد لله والشرف، لأنه بدونه، لم يكن بإمكانك إنجاز أي شيء. التمثال هو رمز للمسيح الدجال، يرجى التواضع أمام الله. يسوع هو الملك وهو فقط".

وقال آخر: "أنت تقوم بعمل رائع يا سيدي الرئيس. لكن لا تدع ذلك يؤثر عليك. وضعك الله في هذا المنصب لمجده، وليس مجدك".

وكتب أحد المستخدمين: "هل يمكننا تحويل مدننا الأمريكية لتبدو مثل رؤية 2025 أولاً؟ مدننا عبارة عن مكبات نفايات مليئة بالمباني القبيحة والمشردين" .

وفي الأخير، قال أحد المعلقين: كل شيء يبدو جيدًا، فقط ابتعد عن هؤلاء الرجال"، معيدًا نشر لقطة شاشة لراقصات البطن الملتحيات.

* أعدت هذه المادة من قناة (سكاي نيوز) البريطانية على الرابط: https://news.sky.com/story/trump-shares-ai-video-of-gaza-vision-featuring-golden-statues-bearded-belly-dancers-and-netanyahu-on-a-sunbed-13317241