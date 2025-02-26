"ريفيرا غزة" من جديد.. فيديو لترامب ونتانياهو على شاطئ القطاع يثير الجدل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أثار مقطع فيديو نشره حساب يحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي Truth ضجة واسعة، بعدما تم إنشاؤه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

ويعرض الفيديو مستقبلًا افتراضيًا لقطاع غزة، حيث تظهر فيه أبراج تحمل اسم "ترامب غزة"، بالإضافة إلى لقطات لترامب ونتانياهو وهما يستجمان على شواطئ غزة.

كما تضمن الفيديو ظهور إيلون ماسك، وتصورات لإنشاء أبراج شاهقة الارتفاع في المنطقة، ما أثار تساؤلات حول رسائل الفيديو ودلالاته.

وقد اصطدم المخطط الذي يريد دونالد ترامب تنفيذه في غزة والذي يتعلق بتهجير سكان القطاع إلى دول عربية مجاورة، مثل الأردن ومصر، وتحويله إلى "ريفييرا الشرق" بالعديد من العوائق والحواجز التي فصلها العديد من المختصين في سياسات الشرق الأوسط. ودعا هؤلاء المختصون إلى أخذ هذا المخطط على محمل الجد وحثوا المجتمع الدولي على إعلاء الصوت بالرفض القاطع له.

"تصريح مفاجئ" لكن يجب "أخذه على محمل الجد". هكذا علق متابعو شؤون الشرق الأوسط في 5 فبراير/شباط على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يريد تنفيذها في غزة والتي ترتكز على تهجير مئات الآلاف من سكان القطاع إلى دول أخرى. خطة يبدو لغاية الآن أنها من ضرب الخيال وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع فضلا عن أنها تثير الكثير من المعارضة

