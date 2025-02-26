شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ مهنئا الرئيس السيسى بمناسبة رمضان: وفقكم الله فى جهودكم والان مع تفاصيل الخبر

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

ودعا عبد الرازق، الله العلى القدير أن يجعل هذا الشهر خير وبركة على مصرنا الغالية وشعبها الوفى وعلى الأمتين الإسلامية والعربية، وأن يوفق الله الرئيس السيسي فى جهوده المخلصة لمساندة كل القضايا العربية والاسلامية.



وجاء نص البرقية كالآتى:



فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

يشرفنى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، أن نتقدم إلى فخامتكم بأسمى آيات التهانى القلبية بحلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله على فخامتكم بموفور الصحة والسعادة.

وإننا إذ نبتهل إلى الله العلى القدير في هذا الشهر الفضيل المفعم بنفحات الايمان، أن يجعله شهر خير وبركة على مصرنا الغالية وشعبها الوفى وعلى الأمتين الإسلامية والعربية، لندعو الله أن يوفقكم في جهودكم المخلصة لمساندة كل القضايا العربية والاسلامية.

سائلين المولى عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يحفظكم ويسدد على طريق الخير خطاكم، إنه سميع مجيب الدعاء.

وكل عام وفخامتكم بخير.