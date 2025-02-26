النائب سليمان وهدان: أتعهد بتعزيز دور "الجبهة الوطنية" فى الحياة السياسية

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أعرب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، عن شكره وتقديره لقيادة حزب الجبهة الوطنية على قرار تكليفه بمنصب الأمين العام للأمانة المركزية لشؤون المجالس النيابية، مؤكدًا أن هذا التكليف يعكس الثقة في خبراته ومسيرته السياسية التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود.

وقال "وهدان": "أتقدم بخالص الشكر والامتنان لحزب الجبهة الوطنية على هذه الثقة الغالية، وأتعهد بأن أواصل عملي بكل جد واجتهاد لتعزيز دور الحزب في الحياة السياسية، ولتطوير الأداء البرلماني بما يخدم الوطن والمواطنين."

وأضاف " وهدان": "خلال مسيرتي في العمل العام والسياسي، سعيت دائمًا إلى خدمة الوطن من خلال الأدوار المختلفة التي تقلدتها، سواء كرئيس للمجالس المحلية في بورسعيد أو كعضو في مجلس النواب لمدة عشر سنوات، منها خمس سنوات كنائب لرئيس المجلس، وكذلك من خلال عضويتي في البرلمان العربي والأفريقي."

وأكد "وهدان أن دوره الجديد كأمين عام للأمانة المركزية لشؤون المجالس النيابية في حزب الجبهة الوطنية سيمكنه من تعزيز التواصل بين الحزب والمجالس النيابية المختلفة، مما يسهم في دعم القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطن المصري، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تعاونًا مكثفًا بين الحزب ومجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى تقديم رؤى ومقترحات من شأنها دعم الحياة البرلمانية في مصر وتعزيز دور الأحزاب في صنع القرار السياسي.

واختتم تصريحه قائلًا: "أدرك تمامًا حجم المسؤولية التي تقع على عاتقي، وأتعهد بأن أكون عند حسن ظن الجميع، وأن أعمل بكل طاقتي لتحقيق تطلعات الحزب وأهدافه الوطنية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من دور الحياة الحزبية والسياسية في مصر."