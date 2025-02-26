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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، وأدوا جولات استفزازية في ساحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى.

في موضوع متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب بمدينة القدس المحتلة، وسط إطلاق نار وقنابل صوتية تجاه منازل الفلسطينيين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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