زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب جزيرة سولاويزي الإندونيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الأربعاء قبالة جزيرة سولاويزي الإندونيسية .

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أنّ الزلزال وقع على عُمق 10 كيلومترات قبالة سواحل مقاطعة شمال سولاويزي.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال، كما لم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي.

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