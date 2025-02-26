شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: استيلاء منصة FBC على أموال المواطنين نتيجة لغياب الوعى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر،و الخبير الاقتصادي ، إن استيلاء منصة FBC الإلكترونية على أموال المواطنين، بزعم استثمارها في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وايهامهم بحصد أرباح مالية مزعومة، يفتح الطريق أمام العديد من التساؤلات، أبرزها، لماذا لم يتعلم المواطنين من هذه المواقف على الرغم من تكرارها، ولماذا لم يتجه المواطنين للاستثمار المباشر فى مجالات مضمونة بعيدا عن حلم الثراء السريع غير المضمون.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن إجمالي المبالغ التي تم حصرها مبدئيًا نحو 2 مليون جنيه من 101 مواطن، فى حين أن التقديرات تشير إلى أن عدد مستخدمي المنصة يتجاوز المليون شخص، بإجمالي أموال يصل إلى 6 مليارات دولار، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود ضحايا آخرين لم يتمكنوا من تقديم بلاغات حتى الآن، وهذا بدوره يعني أن فكرة الاستثمار قائمة ولكن هناك خطأ فى التوجيه أو التوظيف ، وهناك من يريد الثراء السريع فى مغامرة غير محسوبة، وتكون النتيجة ضياع المال.

وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، على ضرورة ان تكون هناك عقوبات رادعة لعدم تكرار هذه الواقعة ، قائلا:" للأسف على الرغم من تكرار الواقعة بالمثل، والتحذيرات المستمرة، إلا أنه بسبب غياب الوعى والرقابة سنجد منصة أخرى وعمليات نصب إلكترونى أخرى بطرق مختلفة، وهذا بدوره يتطلب تضافر الجهود للقضاء على هذه المنصات الوهمية او بمعنى أدق مثل هذه الممارسات الاحتيالية، وفى نفس الوقت فتح المجال أمام الاستثمار فى المشروعات الصغيرة التى تعد مكان أمن و حقيقى وملموس للمواطنين، وعلى الإعلان أن يكون له دور فى مزيد من الوعى".