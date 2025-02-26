شكرا لقرائتكم خبر عن "زينة رمضان.. وعقوبة سرقة الكهرباء" مع اقتراب شهر الصيام.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "زينة رمضان.. وسرقة التيار الكهربى مع اقتراب شهر رمضان"، استعرض خلاله عقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة 100 ألف جنيه بسبب السلوكيات الخاطئة منها سرقة الكهرباء، والمشرع صنفها من جرائم سرقة الأموال المنقولة، حيث يتجه الكثير من المواطنين لتعليق الزينة خلال شهر رمضان في الشوارع ويتجه البعض إلى ارتكاب سلوكيات خاطئة، كأن يقوم بسرقة التيار الكهربائي، ولا يعلم أنه بذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية، وعقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة 100 ألف جنيه.

ومع اقتراب الشهر المعظم، تبدأ تحذيرات وزارة الكهرباء للمواطنين من استخدام التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية لإنارة زينة الشوارع خلال الشهر الكريم، حيث تعتبرها الجهة المختصة استيلاء على التيار الكهربائي، وتدخل سرقة التيار الكهربائي ضمن جرائم السرقات بشكل عام، بل أنها تعدّ جريمة من جرائم سرقة الأموال المنقولة وعلى الرغم من تجريم سرقة التيار الكهربائي إلاّ إن هذه الجريمة لازالت ترتكب يومياً في صور متعددة ولدوافع كثيرة، وقد تبرز كظاهرة عامة في الوقت الحاضر، وهى جريمة تقع ضمن جرائم عديدة ومتنوعة يظنها البعض أنها مجرد "سلوكيات خاطئة" ولكنها في حقيقة الأمر "جريمة".

في التقرير التالى، يلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل العقوبات الرادعة التي وضعها المشرع لجريمة سرقة التيار الكهربى، حيث تعرف جريمة سرقة التيار الكهربائي ووفقا للائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء هي استخدام المنتفع للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل، أو اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لإيقاف تسجيل العداد المسجل للتيار الكهرباء، أو اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لتخفيض كفاءة العداد المسجل للتيار الكهربائي.

وإليكم التفاصيل كاملة:

"زينة رمضان.. وسرقة التيار الكهربى".. مع اقتراب الشهر الكريم.. احذر من سرقة الكهرباء فى الشوارع.. عقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة 100 ألف جنيه بسبب السلوكيات الخاطئة.. والمشرع صنفها من جرائم سرقة الأموال المنقولة

برلمانى