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3 أعاصير مدارية تتشكل جنوب المحيط الهادئ

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3 أعاصير مدارية تتشكل جنوب المحيط الهادئ

ابوظبي - سيف اليزيد -  تشهد منطقة جنوب المحيط الهادئ تشكل ثلاثة أعاصير مدارية في آن واحد، وفقا لعلماء. وتتزامن الأعاصير راي وسيرو وألفريد مع ذروة موسم الأعاصير، الذي يمتد من نوفمبر حتى أبريل ويقول بريان تانج، أستاذ علوم الغلاف الجوي في جامعة ألباني: "ليس من غير المعتاد تسجيل ثلاثة أعاصير بشكل متزامن في شهر سبتمبر في شمال المحيط الأطلسي، أما في جنوب المحيط الهادئ، فإن وجود ثلاثة أعاصير مدارية في الوقت ذاته يعد فترة نشطة للغاية، لكنه ليس أمرا غير مسبوق". وأشار إلى أن آخر مرة شهد فيها جنوب المحيط الهادئ ثلاثة أعاصير متزامنة كانت في يناي 2021، عندما تشكلت الأعاصير لوكاس، وآنا، وبينا، مع الإشارة إلى أن تصنيف "بينا" ضمن الفئة الأولى لم يحسم رسميا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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