شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل جهوده لرفع الوعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى جهوده لرفع الوعى، ولعل آخر نشاطاته ما نظمته أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية تحت مظلة التحالف الوطني ندوة للإرشاد الزراعي في قرية سلامون، حضرها 30 مزارعًا، تحت عنوان "خدمة المحاصيل الشتوية"، ركزت على أساليب العناية بمحاصيل القمح، البرسيم، الفول البلدي، البصل، والثوم.

وتم خلال الندوة تقديم إرشادات فنية حول أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاجية، ومكافحة الآفات، وتحسين جودة المحاصيل، كما شهدت النقاشات تفاعلًا كبيرًا من المزارعين، الذين طرحوا استفساراتهم حول التحديات الزراعية التي تواجههم، وتم تقديم الحلول المناسبة لهم من قبل الخبراء الزراعيين المشاركين في الندوة.



وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود المستمرة لمؤسسة أسقفية الخدمات لدعم المزارعين وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في القرى، من خلال توفير المعرفة الحديثة التي تسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وزيادة العائد الاقتصادي للمزارعين.