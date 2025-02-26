سفير المملكة في فرنسا يقيم حفل استقبال احتفاءً بيوم التأسيس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا وإمارة موناكو فهد بن معيوف الرويلي، حفل استقبال بمناسبة يوم التأسيس، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو والملحقين السعوديين ومديري المكاتب الفنية في فرنسا وأعضاء السفارة.

وشارك في الحفل مجموعة من المسؤولين الفرنسيين وأعضاء البرلمان والسفراء المعتمدون لدى فرنسا والمندوبون الدائمون لدى اليونسكو وممثلو منظمات المجتمع المدني والشخصيات الدينية والاعتبارية ورجال الفكر والإعلاميون.

وتضمن الحفل تقديم القهوة والتمور السعودية وبعض الأطباق التقليدية، ومقطوعات موسيقية وفنية وعروضًا لنماذج من الآثار والتراث التقليدي للمملكة.

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