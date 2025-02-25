شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر نائبا لرئيس حزب الوعي ورئيسا لمركز دراسات الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصدر الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي قرارا بتعيين كرم جبر نائبا لرئيس الحزب، ورئيسا لمركز دراسات الحزب، وعضوا بالهيئة العليا للحزب.

والجدير بالذكر، أن الكاتب الصحفي كرم جبر، ترأس المجلس الأعلى لتنطيم الإعلام سابقا، كما ترأس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف، وعمل بها صحفيا لمده تزيد على ثلاثين عاما، بالإضافة إلى عدد من المطبوعات المصرية والعربية.