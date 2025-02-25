شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء محمد الغباري: إسرائيل تخطط لضم الضفة الغربية والقدس وتعتبرها حق تاريخي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الاسبق والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن العدو الرئيسي لنا هو إسرائيل والصهيونية العالمية وتخطيطهم هو الرغبة في ضم الضفة الغربية والقدس، موضحا أن اسرائيل يعتبروها حق تاريخي لهم ويريدون مد دولتهم.

وشدد محمد الغباري، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، على ضرورة دراسة حجم العدو الحقيقي واسرائيل ليست العدو بمفردها ولكن اعترف بها دول الكبار روسيا وامريكا والمانيا وانجلترا وأضافوا بند في الاعتراف بها عام 1948 هو الحفاظ على أمن وسلامة هذه الدولة.

واستطرد: "فكرة محاربة العسكري مش هتقدر عليها لان اسرائيل تدعمها دول كبرى والمصالح أهم حاجة الان ومصالح الغرب كلها حاليا في الدول العربية والاسلامية، ولو عملت استراتيجية لمواجهة اسرائيل هنحول الفكر من فكر القتال إلى فكر الاقتصاد، ومصالح الغرب الاقتصادية كلها عندنا في العالم العربي والاسلامي ولو استخدمنا استراتيجية المراحل هنقدر نوقف ما يحدث"، مؤكدا أن القمة العربية قد تكون نواة لهذا الموضوع.

