شكرا لقرائتكم خبر عن «التنسيقية» تناقش تطورات الساحة العالمية عقب إعادة انتخاب ترامب رئيسا لأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن جهودها لتعزيز الوعى السياسى وتحليل التطورات الدولية جلسة حوارية بحضور د. أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، لمناقشة آخر التطورات على الساحة العالمية عقب إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية لفترة ثانية.

يأتى اللقاء الذى نظمته الدائرة الأمريكية والأوروبية بلجنة العلاقات الخارجية فى التنسيقية فى إطار متابعة انعكاسات السياسات الأمريكية على المشهد الدولى والإقليمى وتحليل تداعياتها على مصر والمنطقة.

تناولت الجلسة محورين رئيسيين، وهما «ترامب والشرق الأوسط»، و«العلاقات الأمريكية والاتحاد الأوروبى وموقف ترامب من المنظمات الدولية».

وناقش الحضور خلال المحور الأول، الذى أدارت الحوار خلاله مى أنور عضو التنسيقية، تأثير سياسات ترامب على استقرار المنطقة، بما فى ذلك مخطط التهجير وإمكانات تحققه، مؤكدين استبعاد تحققه نظرًا لوعى الشعب المصرى وقوة ترابطه.

فيما تناول المحور الثانى، الذى جاء بإدارة النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، مستقبل العلاقات الأمريكية مع الاتحاد الأوروبى وتأثيرها على سياسة المنطقة، فضلًا عن تأثير قراراتها الأخيرة على مستقبل المنظمات الدولية، كما تم التطرق إلى موقف الرأى العام الأمريكى التحفظى من بعض سياسات ترامب، وخاصة ملف التهجير.

شارك فى اللقاء كل من، النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالتنسيقية، يوستينا رامى، يارا ثروت، محى النواوى، آلاء بسيونى، زوسر تيتو، محمد سيف، زكى القاضى، جهاد سيف، مصطفى هلال، مينا كرم، أعضاء التنسيقية.