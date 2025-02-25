شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دفاع النواب": علاقات تاريخية وسياسية متميزة تجمع مصر وزامبيا والان مع تفاصيل الخبر

رحب النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بزيارة رئيس دولة زامبيا "هاكيندي هيشيليما" لمصر، مؤكداً أن الزيارة تعكس تقدير رئيس زامبيا لحجم وثقل الدور المصري المحوري والاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في بيان له اليوم، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لنظيره "هيشيليما" وإجراء مراسم استقبال رسمية بقصر الاتحادية، وعزف الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين، يعكس تقدير القيادة السياسية المصرية لرئيس دولة زامبيا، على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، وأيضا التأكيد علي التزام مصر بدعم مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات على نحو بناء وإيجابي وبما يحقق تطلعات شعوب البلدين.

وكشف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، عن أن زيارة الرئيس " هيشيليما" لمصر هي الأولى له والتي ستُمثل دفعة قوية لتوثيق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، مؤكداً أن مصر وزامبيا تجمعهما علاقات تاريخية وسياسية متميزة، فضلا عن التعاون الوثيق الذي شهدته البلدين على مدار السنوات الماضية، والذي يمتد أواصراه بعد تلك الزيارة الهامة لدفع المزيد من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين إلى مستوى العلاقات السياسية.

وأشار النائب اللواء أحمد العوضي، إلي إن زيارة الرئيس الزامبي لمصر ستشهد عقد منتدى أعمال مصري-زامبي، وهو ما يعكس اهتمام القاهرة بتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع التركيز علي عدد من القطاعات ذات الأولوية للجانب الزامبي والتي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية، ومن أهمها قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والصحة، لافتاً إلي أهمية دفع التعاون المشترك بين البلدين علي المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي والتجاري، في ضوء سعي زامبيا إلى توسيع التجارة مع الدول الأفريقية التي تعد مصر بوابتها الرئيسية، فضلًا عن وجود العديد من فرص التعاون هالمشترك بين البلدين.

ونوه القيادي بحزب حماة الوطن، الي أهمية لقاء الرئيس السيسي ونظيره الزامبي واجراء مباحثات بينهما أسفرت عن توافق في الرؤي بشان العديد من القضايا والملفات التي تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، والتي في مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة والسودان، بالإضافة إلي

التوقيع على عدد من اتفاقات التعاون بين البلدين، واصفاً تلك المباحثات بالهامة وبداية جديدة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وتوقع رئيس دفاع النواب، أن تشهد زيارة رئيس زامبيا لمصر الدفع قدمًا بمسار العلاقات بين البلدين في كافة المجالات في ظل الرؤية الحكيمة التي ينتهجها الرئيسين السيسي وهيشيليما، مؤكدا علي قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص المشترك على تدعيمها على مختلف الأصعدة.