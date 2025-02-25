المملكة تتصدر مؤشر الأعلى ثقة عالميا

أكد تقرير إيدلمان للثقة 2025 أن المملكة العربية السعودية الأعلى ثقة عالميًا بـ87 % في قطاع الحكومة، متصدرة على العديد من الدول المتقدمة.

ويقيس التقرير السنوي، الذي يُعد واحدًا من أبرز الدراسات العالمية حول الثقة، مدى ثقة الجمهور في الحكومة، مشيرا إلى ارتفاع مستمر في مستويات الثقة، ومبينًا أن الثقة في المملكة العربية السعودية حافظت على مستوياتها المرتفعة.

وتُعد المملكة أعلى دول العالم تفاؤلًا في المستقبل بـ69 % مقارنة مع دول العالم، بالإضافة إلى مواصلة تصدرها عالميًا، حيث تفوقت المملكة على العديد من الدول الكبرى في المؤشرات، مثل الولايات المتحدة (47 %)، وألمانيا (41 %)، والمملكة المتحدة (43 %).

وكشف التقرير أن الحكومة السعودية تحظى بمعدل ثقة 87 %، مما يجعلها أكثر الحكومات موثوقية في العالم، بداية من تعزيز القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص وظيفية جديدة وصولًا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع مصادر الدخل.