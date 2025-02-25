ويقيس التقرير السنوي، الذي يُعد واحدًا من أبرز الدراسات العالمية حول الثقة، مدى ثقة الجمهور في الحكومة، مشيرا إلى ارتفاع مستمر في مستويات الثقة، ومبينًا أن الثقة في المملكة العربية السعودية حافظت على مستوياتها المرتفعة.
وتُعد المملكة أعلى دول العالم تفاؤلًا في المستقبل بـ69 % مقارنة مع دول العالم، بالإضافة إلى مواصلة تصدرها عالميًا، حيث تفوقت المملكة على العديد من الدول الكبرى في المؤشرات، مثل الولايات المتحدة (47 %)، وألمانيا (41 %)، والمملكة المتحدة (43 %).
وكشف التقرير أن الحكومة السعودية تحظى بمعدل ثقة 87 %، مما يجعلها أكثر الحكومات موثوقية في العالم، بداية من تعزيز القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص وظيفية جديدة وصولًا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع مصادر الدخل.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تتصدر مؤشر الأعلى ثقة عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.