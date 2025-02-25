البرلمان العربي يعقد اجتماعات لجانه الدائمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان العربي اجتماعاتها اليوم بالقاهرة, بمشاركة معالي رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي؛ تحضيرًا لأعمال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، والجلسة الخاصة التي تسبق الجلسة العامة، وخصصها البرلمان العربي للشأن الفلسطيني تحت شعار “إعمار غزة واجب وتهجير أهلها جريمة”، المقرر عقدهما غدا الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ومثّل المملكة في الاجتماعات أعضاء مجلس الشورى أعضاء البرلمان العربي، وهم عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية سعد العتيبي, وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان الدكتور طارق الشمري، وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب حنان السماري, وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عبدالله بن عيفان.

وناقشت لجان البرلمان العربي في اجتماعها عددًا من الموضوعات ورفعت تقارير بنتائج أعمالها ومشاريع القرارات والبيانات السياسية.

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