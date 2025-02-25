شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 5.9 درجة.. زلزال يضرب شرق الدومينيكان والان نبدء بالتفاصيل

زلزال الهند

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر شمال شرق الدومنيكان اليوم، دون ورود تقارير حول وقوع أضرار أو صدور تحذير من حدوث موجات مد عاتية.وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد نحو 60 ميلًا (100 كيلومتر) شمال-شمال شرق "بونتا كانا" على عمق 29 ميلًا (46 كيلومترًا).من ناحية أخرى، ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة خليج البنغال قبالة الساحل الشرقي للهند.وأفاد بيان صادر عن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند، بأن مركز الزلزال وقع على عمق 91 كيلومترًا.