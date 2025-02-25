شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" توافق على منحة من الوكالة الإسبانية لتوفير فرص عمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بقيمة 300 ألف يورو والتي تهدف لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات".

وعرض الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة على أعضاء اللجنة المشتركة أبرز ما تضمنته تلك الاتفاقية، لافتا إلي أن الاتفاقية المعروضة هي خطابات متبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتمويل مشروع «خلق فرص عمل للشباب من اجل التوظيف وإنشاء الشركات.

وأوضح أن مبلغ المنحة المقدم لتمويل المشروع: 300 ألف يورو منحة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية والجهة المستفيدة هي وزارة الشباب والرياضة.



والجهات الموقعة: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وسفارة مملكة إسبانيا بمصر مشيرا إلي أن مدة تنفيذ المشروع: 24 شهرًا من استلام الوكالة الإسبانية إخطاراً بدخول الخطابات المتبادلة حيز النفاذ.

واكد ان الهدف العام للاتفاققة ،هو المساهمة في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من خلال زيادة الدخل وفرص العمل الحر للشباب المصريين فضلا عن أن الهدف المحدد هو تعزيز روح المبادرة المبتكرة بين الشباب باعتبارهم البديل التكاملي لخلق فرص العمل والعمل الحر.

وأشار رئيس لجنة الشباب بأنه سبق وأن وافقت اللجنة المشتركة خلال دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 447 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 22/6/2020 و 23/6/2020.



وبناء على ما دار من مناقشات وافقت اللجنة المشتركة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (7) لسنة 2025 وعلى القرار الآتي:

ووفق على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بقيمة 300 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب من اجل التوظيف وإنشاء الشركات".