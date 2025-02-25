شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة بالنواب": قانون العمل الجديد يفيد أطراف العملية الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد يستفاد منه أطراف العملية الإنتاجية وهم العامل وصاحب العمل والدولة المصرية، وهو دستور العمل المصرى.

وأضاف سولاف درويش خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، انه إذا أرادت الدولة وبإرادة الرئيس السيسى من خلال الحوار الوطنى والتوافق الذى حدث بين أطراف العملية الإنتاجية أن يخرج هذا القانون بعد معاناة كبيرة ومحاولة تغيير هذا القانون خلال الأعوام الماضية.

ولفتت سولاف درويش إلى أنه تم تنظيم إستمارة 6 بعدم الفصل التعسفى، ولا يجوز إلغاءها، ولكن يجوز تنظيمها بالشكل الذى يجعلها فى صالح العاملين، وقضينا على الاستمارة التى كان يوقع عليها العامل مقدما، ووضع الآلية المناسبة لصالح العامل فيها بما يليق بالعامل.