شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية يعلن أسماء أمناء الأمانات المركزية للحزب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، أن اجتماعات لجنة اختيار القيادات برئاسة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب، أسفرت عن اختيار أمناء الأمانات المركزية للحزب، وهم الفريق طارق سلام أمينا للجنة الدفاع والأمن القومي، والدكتور محمود مسلم أمينا للإعلام، الدكتور ياسر عبد المقصود أمينا لريادة الأعمال، الدكتورسحر نصر أمينا للاستثمار والشؤون الاقتصادية، والنائب فايز أبو حرب أمينا للقبائل والعائلات، اللواء عادل لبيب أمينا لشؤون المجالس المحلية، الدكتورة إيمان كريم لأمانة الأشخاص ذوى الإعاقة، والدكتور عمرو بصيلة لأمانة التعليم، والنائب سليمان وهدان أمينا للشؤون البرلمانية.

وكان الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب شكل لجنة برئاسته لاختيار القيادات والتشكيلات الرئيسية للحزب، تضم في عضويتها الأمين العام للحزب السيد القصير ورئيس الأمانة الفنية المستشار علاء فؤاد وأمين التنظيم أحمد رسلان ونائب رئيس الحزب اللواء محمود شعراوى، ووفقا لمعايير محددة ومعلنة وواضحة لتحقيق الكفاءة والشفافية في تشكيل الهيكل التنظيمي للحزب ، وبعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب الجبهة وعقد عدة اجتماعات للجنة القيادات، تم الاستقرار على أمناء الأمانات المركزية، وإخطار لجنة شؤون الأحزاب بالاختيارات.