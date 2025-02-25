شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى بتشكيل لجان لمعاينة تغطية عدد من الترع بعدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، عدد من موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن عدد من الموضوعات.

وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جنيدى، بشأن عدم تنفيذ تغطية (200) متر من ترعة الصحارة بمركز ناصر- محافظة بنى سويف - لتوسعة الطريق الرئيسى لبندر ناصر رغم إدراجه بالخطة الاستثمارية لمركز ومدينة ناصر، خاصة أن كامل طول الترعة مغطى.

وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من السكرتير العام لمحافظة بنى سويف و المسئولين بوزارة الموارد المائية والرى، بالاشتراك مع النائب مقدم طلب الإحاطة، لمعاينة موقع التغطية ودراسة إمكانية استكمال التغطية المطلوبة.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر الهوارى، بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية (700) متر من الترعة الممتدة من قناطر الرى جنوباً حتى مدخل قرية أولاد على مركز العسيرات بمحافظة سوهاج فى ضوء موافقة وزارة الموارد المائية الرى على تغطيتها.

وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من سكرتير عام محافظة سوهاج ومدير إدارة الرى و النائب لمعاينة مواقع التغطيات الواردة بطلب الإحاطة وبيان مدى مطابقتها لشروط ومعايير وزارة الرى للتغطيات.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب باسم حجازى، بشأن تهالك الكوبرى المار أعلى ترعة الزاوية الذى يعد مدخلاً رئيسياً لقرية إسحاقة بمدينة كفر الشيخ، ما يمثل خطراً على أرواح المواطنين والسيارات.

وأوصت اللجنة بالإسراع في إجراء أعمال الصيانة اللازمة للكوبرى حرصاً على سلامة المارة من الأهالى وتحقيق السيولة المرورية.