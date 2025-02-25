شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى يستقبل وفدًا من السفارة الصينية بمقره فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، وفدًا موقرًا من السفارة الصينية ضم السيدة وانج زيجوان، مسؤولة التواصل الحزبى بدرجة وزير، والسيدة دو بنج يو، الملحق بالسفارة الصينية فى مصر، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة بين مصر والصين، حكومةً وشعبًا.

وحضر اللقاء من حزب الوعى كلٌّ من المهندس حسام الدين على، النائب الأول لرئيس الحزب، والسفيرة منى عمر، مساعد رئيس الحزب، وعمرو الشناوى، مساعد رئيس الحزب ورئيس لجنة الإعلام، والمستشار محمد صفا، السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة التنظيم والعضوية، والدكتور جمال العسكرى، رئيس لجنة الثقافة، والدكتور ثروت إمبابى، رئيس لجنة الزراعة والرى، والمهندس عبدالله العياشى، رئيس اتحاد الشباب، وهيثم الفقى، مسؤول العلاقات الخارجية باتحاد شباب حزب الوعي.

وتناول اللقاء العلاقات المصرية الصينية، تاريخيًّا وحاضرًا، والمسارات المتعددة التى تشملها هذه العلاقات، كما استمع الوفد الصينى إلى وجهة نظر الحزب بشأن القضايا الدولية والإقليمية الجارية.

كما قدَّم الوفد الصينى التهنئة لحزب الوعى بمناسبة تأسيسه وعقد حفل التدشين، وتحدثوا عن دور الصين وتعاونها مع الأحزاب من مختلف أنحاء العالم، وخاصة فى مصر.

وتناول اللقاء أيضًا الحديث عن مشروع الحزام والطريق، الذى تستفيد منه جميع الدول المشاركة فيه، بما فى ذلك مصر.

وقد اختُتم اللقاء بتقديم الوفد الصينى هدية تذكارية للحزب، ثم القيام بجولة فى مقر الحزب للتعرف على بعض الأعضاء والأنشطة الجارية.