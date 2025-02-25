شكرا لقرائتكم خبر عن طارق البشبيشي يكشف عن شائعات وأكاذيب الإخوان ويؤكد: هدفهم زعزعة الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

أكد طارق البشبيشي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، أن الجماعة تواصل نشر الشائعات والأكاذيب بهدف زعزعة استقرار مصر.

وقال البشبيشي إن هذه الأكاذيب جزء من حملة ممنهجة تهدف إلى إرباك الأوضاع الداخلية في البلاد، وزيادة الفوضى من خلال تضليل الرأي العام، لافتا إلى أن الجماعة تعمل على تحويل الأزمات الطبيعية إلى "أزمات مفتعلة" لتأجيج الفتن الاجتماعية والسياسية، مما يؤثر سلبًا على استقرار الشعب المصري.

كما شدد على أهمية مواجهة هذه الحملات التضليلية من خلال تعزيز الوعي المجتمعي ودعم الإعلام الوطني الموثوق.

وناشد البشبيشي الجميع بالوقوف في وجه هذه الشائعات، مؤكدًا أن الوعي الشعبي بمخططات الجماعة يمثل السلاح الأقوى في مواجهة محاولات الإخوان للنيل من استقرار مصر.