شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خارجية الشيوخ" يلتقى مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير الدكتور سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، المهندس حازم عمر، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء هذا اللقاء لتعزيز التنسيق الوثيق بين لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ ووزارة الخارجية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض مجمل العلاقات المصرية الأمريكية وسبل تطويرها فى مختلف المجالات، بما فى ذلك الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وأكد الجانبان على أهمية الارتقاء بالمصالح الاستراتيجية المصرية الأمريكية، وتعزيز أواصر التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

يأتى هذا الاجتماع فى إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتطوير آفاق الشراكة بين البلدين فى مختلف المجالات.